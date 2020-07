Stefano De Martino è ancora single/ Lui: “Mariana Rodriguez? Ecco la verità”

Stefano De Martino è il re del gossip dell’estate 2020. Il conduttore di Made in Sud tramite i social o il tubo televisivo continua a smentire presunti flirt estivi dati quasi per certi dalla stampa italiana. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica per un presunto flirt con Alessia Marcuzzi, con cui ha lavorato in passato a L’Isola dei Famosi. Una storia che ha scatenato il gossip dell’estate, anche se prontamente smentito prima dal De Martino con tanto di Instagram Stories e successivamente dalla stessa Belen che ha preso le difese dell’amica e collega Alessia Marcuzzi. Intanto nelle ultime ore un’altra Rodriguez sembrerebbe essere spuntata nella vita del conduttore e ballerino. No, non si tratta di Cecilia oramai fidanzatissima con Ignazio Moser ma bensì di Mariana Rodriguez, la modella venezuelana ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino, le ultime news: l’ex di Belen è ancora single

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, infatti, alcune giorni fa sono stati paparazzati insieme a Napoli offrendo così alla stampa nuovo materiale di cui parlare. La laison con la Rodriguez è stata oggetto anche di un piccolo sketch durante l’ultima puntata di Made in Sud. Il comico Peppe Iodice, infatti, rivolgendosi a De Martino ha chiesto: “un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”. L’ex marito di Belen ha prontamente replicato smentendo ancora una volta le voci di un possibile nuovo amore. “Non è vero niente” ha detto De Martino con il comico che ha incalzato “ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”. L’ex ballerino di Amici ha risposto: “magari” confermando ancora una volta il suo status di single. Mariana Rodriguez al momento non ha ancora né confermato né smentito il flirt, mentre Alessia Marcuzzi è riapparsa magicamente in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi.



