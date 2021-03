Stefano De Martino giudice del serale di Amici 2021?/ Maria De Filippi tenta il colpo

Stefano De Martino torna nella scuola di Amici dove è cominciata la sua carriera come giudice del serale? Secondo 361Magazine, Maria De Filippi, per il serale di Amici 2021, starebbe tentando il colpo riportando nella scuola proprio Stefano De Martino. Dopo essere stato un allievo, un ballerino professionista e poi il conduttore del daytime, De Martino tornerà a “casa” come giudice? Per il momento di tratta di un’indiscrezione, ma pare che il nome del conduttore napoletano sia quello sul quale Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare. I nomi dei giudici del serale non sono stati ancora svelati. Finora, l’unico nome che sta circolando è quello di Sabrina Ferilli che è stata giudice del serale anche in altre edizioni. Tuttavia, il nome di Stefano De Martino sta già scatenando l’entusiasmo dei fan che sperano di poterlo rivedere nella scuola dove ha mosso i suoi primi passi.

STEFANO DE MARTINO TORNA AD AMICI? TUTTO DIPENDE DALLA RAI

Il ritorno nella scuola di Amici di Stefano De Martino non è così scontato. Il conduttore napoletano, dopo l’addio a canale 5 e al talent show dove ha mosso i primi passi, è passato alla Rai dove sta attualmente lavorando. La Rai ha dato totale fiducia a De Martino che, attualmente, sta conducendo il programma Stasera tutto è possibile e che ha già condotto Made in Sud, La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro. Maria De Filippi, però, potrebbe tentare comunque il colpaccio. De Martino, del resto, è rimasto legatissimo alla conduttrice e, recentemente, è stato ospite di C’è posta per te. Nel frattempo, sale l’attesa per l’inizio del serale di Amici 2021 che partirà sabato 20 marzo e che, dopo l’addio di Giuliano Peparini, avrà come direttore artistico il francese Stèphane Jarny.



