Stefano De Martino, Martina De Carlo è la sua nuova fidanzata?/ Beccato con ‘un’amica’ ma si dichiara single

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Spuntano le foto con Martina De Carlo

Solo ieri attraverso i social Stefano De Martino si dichiarava single ed invece adesso il magazine Chi, nel numero uscito oggi in edicola, lo ha beccato al fianco di una misteriosa ‘amica’. L’ex allievo di Amici oggi affermato conduttore Rai è stato paparazzato sulla barca Santiago (chiamata così in onore del figlio) in compagnia di alcuni amici ed in particolare di una ragazza di nome Martina De Carlo.

E tra il prendere il sole sulla sua barca ed un tuffo nelle splendide acque della Costiera Amalfitana i due sembravano molto affiatati. Martina De Carlo è la nuova fidanzata di Stefano De Martino? In realtà sembrerebbe che la giovane sia solo un’amica. Sembra infatti che tra i due non ci sia nulla se non un’amicizia collaterale dal momento che la ragazza starebbe frequentando un caro amico di Stefano e, quindi, sarebbe ospite dello showman ma non con un secondo fine. E quindi mentre Belen Rodriguez è già uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato sulla vita privata dell’ex marito vige il massimo silenzio da parte sua.

Martina De Carlo, chi è la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino

Al momento, dunque, sembrerebbe che tra Stefano De Martino e Martina De Carlo non solo non ci sia un flirt in corso ma neppure una lunga amicizia. La giovane semplicemente si sta conoscendo con un amico del conduttore e tutti insieme hanno deciso di fare una gita in barca nelle splendide acque della Costiera Amalfitana tra un po’ di relax al sole, chiacchiere e risate.

Nel frattempo in questi ultimi giorni il 34 enne ex di Belen Rodriguez è finito al centro del gossip. Si è ipotizzato un ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Gilda D’Ambrosio. Il flirt però è stato smentito prontamente dai diretti interessati. Insomma Stefano De Martino continua ad essere al centro della cronaca rosa ed ogni giorno emergono nuove presunte fidanzate. Chi lo conosce bene, invece, dichiara che al momento è concentrato sul lavoro. A settembre sarà il nuovo volto di Affari Tuoi e per lui si aprono anche le porte della prima serata di Rai 1.

