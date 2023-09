Stefano De Martino: Martina è la nuova fidanzata?/ Cena insieme a Milano e fuga notturna fino a casa di lui

Stefano De Martino volta pagina con Martina?

Negli ultimi anni, Stefano De Martino è sempre stato molto discreto e riservato riuscendo a proteggere totalmente la propria vita privata. Con Belen Rodriguez ha vissuto diversi momenti di crisi durante i quali pare abbia avuto altri flirt che, però, non sono mai stati documentati da foto e prove varie. Dopo l’ufficializzazione della storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, una sua vecchia conoscenza, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia abbassato le difese al punto che il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 settembre, pubblica le foto in cui è in compagnia di una ragazza della quale si conosce solo il nome, Martina.

Per il conduttore napoletano che si appresta a vivere una stagione televisiva importante come voce narrante de Il Collegio, la nuova edizione di Bar Stella e due prime serate su Raidue con uno show tutto suo, anche la vita sentimentale sembrerebbe portare aria di novità

Cena e fuga milanese per Stefano De Martino e Martina

Come fa sapere il settimanale Chi che pubblica anche le foto, Stefano De Martino e Martina avrebbero prima cenato insieme in un noto ristorante di Milano e, successivamente, avrebbero raggiunto insieme la casa del conduttore dalla quale la ragazza sarebbe uscita solo il giorno successivo. Di Martina si sa solo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non si sa come abbia incontrato Stefano il quale, tuttavia, come sottolinea il magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbe confidato agli amici di voler accanto una persona con interessi diversi dal mondo dello spettacolo.

Martina, dunque, sembrerebbe avere tutte le caratteristiche che starebbe cercando il conduttore napoletano che, stavolta, sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina mettendo un punto alla storia con Belen. La conoscenza con Martina, dunque, si trasformerà in amore?

