Stefano De Martino, no alle seconde nozze con Belen?/ “Sì alla famiglia allargata ma niente passi falsi”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, no al secondo matrimonio? L’indiscrezione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, Belen e Stefano si sono riavvicinati e la scintilla è tornata ad accendersi. Di recente i due sono spesso paparazzati insieme e le immagini sono quelle di una bella famiglia allargata, visto che a Stefano, Belen e a loro figlio Santiago si è aggiunta Luna Marì, figlia avuta da lei con Spinalbese. Un quadretto di famiglia immortalato anche dai paparazzi del settimanale Nuovo che, nel numero in edicola questa settimana, lancia nuove indiscrezioni sull’amata coppia.

Stando a quanto fa sapere Riccardo Signoretti nell’anteprima del nuovo numero di Nuovo, Stefano e Belen avrebbero ritrovato del tutto la loro armonia, tuttavia il conduttore avrebbe timore di fare passi falsi. La priorità, ora, è state bene con Belen e che tutto funzioni al meglio per la loro famiglia. È per questo che non sono in programma seconde nozze con la showgirl.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Sì alla famiglia allargata”

“Niente passi falsi. – scrive infatti Signoretti – Stefano De Martino vuole tenersi stretta la sua famiglia: la cosa più importante è far funzionare il ritorno di fiamma con Belén. Anche se non si parla di matrimonio bis.” L’indiscrezione sulla coppia continua, infatti si legge: “A spasso per Milano con Belén e Stefano c’è il loro Santiago, mentre nella carrozzina riposa Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto poco meno di un anno fa da Antonino Spinalbese. Una gioiosa e moderna famiglia allargata.” Le cose, dunque, stanno funzionando, tanto che negli scorsi giorni Stefano e Belen sono tornati ad indossare le fedi, come notato da molti utenti del web.

