Stefano De Martino/ “Non ci sono madri o padri esemplari. Ognuno di noi improvvisa”

Stefano De Martino è tornato con Belen Rodriguez. Il conduttore e ballerino ha fatto pace con la ex moglie da cui ha avuto il figlio Santiago. Oramai non ci sono più dubbi: la coppia è stata avvistata prima in montagna e poi in un weekend al mare intenti a godersi la loro famiglia composta da Belen, Stefano, il piccolo Santiago e la nuova arrivata Luna Marie. Un amore che ha vinto diverse crisi e il clamore mediatico che da sempre accompagna la loro unione. Oggi che Stefano e Belen sono nuovamente una coppia, il mondo del gossip già impazza parlando di un terzo figlio in arrivo e di un possibile matrimonio. Sarà davvero così?

Non è dato saperlo. Chissà che Stefano De Martino, ospite di Domenica In Show dalla zia Mara Venier, non possa sbottonarsi parlando per la prima volta del ritorno di fiamma con la bellissima showgirl argentina. Intanto De Martino ha parlato del figlio Santiago e di come l’essere padre abbia cambiato la sua vita. “L’intimità che oggi io ho con mio figlio non ce l’avevo con mio padre. Ma semplicemente perché oggi siamo una generazione di genitori diversi. Non ci sono madri o padri esemplari. Ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa” – ha detto l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: perchè si sono lasciati?

La notizia del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sorprende più. Per chi si fosse dimenticato cosa è successo prima delle ritrovata pace tra i due è bene ricordare i motivi che hanno spinto una delle coppie più amate e seguite dello star system italiano a separarsi. In passato si è più volte vociferato che dietro la rottura ci fosse stato un tradimento del bel ballerino come riportato dal settimanale Oggi “attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure. E nella conseguente «smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue”. Naturalmente la cosa non è mai stata confermata.

Dalle pagine di Novella 2000, invece, si leggeva di un possibile segreto inconfessabile tra i due. Di cosa si stratta? Per molti, invece, la rottura sarebbe stata causata dalla presenza opprimente della famiglia Rodriguez. Amici e persone vicino alla coppie, infatti avrebbero rivelato che il problema sarebbe stata la presenza di Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nel loro vita familiare. “Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica” le voci di questi amici – conoscenti della coppia. Sta di fatto che, qualsiasi sia stato il motivo che ha portato la coppia ad allontanarsi, oggi Belen e Stefano sono nuovamente tornati insieme!











