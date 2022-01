Stefano De Martino: perché è finita con Emma Marrone?/ “Uno tsunami ci ha travolto”

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati al centro del gossip dopo il colpo di fulmine scattato tra i banchi di Amici. La loro storia sembrava perfetta, ma invece è finita dopo poco tempo. “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”, ha raccontato qualche anno dopo Emma in un’intervista rilasciata al magazine Chi.

La loro relazione sarebbe terminata per vedute diverse e punti di vista contrapposti su tematiche importanti come il matrimonio, ma secondo molti il vero motivo sarebbe da attribuire alla relazione che Stefano De Martino ha intrapreso con Belen Rodriguez. “Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”, ha raccontato la Marrone nella medesima intervista di Chi.

Stefano De Martino, la rottura con Emma Marrone: lui non se la sentiva di sposarsi?

Oggi, i due sono in buoni rapporti, anche se hanno chiaramente intrapreso strade diverse e anche se la cantante, in passato, pare abbia sofferto moltissimo per la fine della relazione con Stefano. Riguardo ai veri motivi della rottura, alcuni rumors e indiscrezioni parlano, inoltre del desiderio di Emma di salire all’altare con Stefano, un’intenzione che presumibilmente non era condivisa in quanto all’epoca il ballerino aveva poco più di vent’anni. Come dicevamo, dopo un periodo di tensione, tra i due è tornato il sereno e sono rimasti in rapporti cordiali.

Emma Marrone ha avuto grande successo in Italia come cantante, mentre Stefano si è affermato sia come ballerino che come ospite e conduttore televisivo. Dopo aver lasciato l’artista salentina, Stefano De Martino ha iniziato una nuova storia con la modella argentina Belen Rodriguez, anche in questo caso naufragata non molto tempo dopo.



