Stefano De Martino “picchiato” da Santiago/ Occhio nero sui social “ha la testa dura”

Stefano De Martino “picchiato” dal figlio Santiago. Un gioco che, probabilmente, è sfuggito al controllo del bambino che ha colpito con la testa papà Stefano lasciandogli in eredità un occhio nero che il conduttore ha mostrato ai followers pubblicando una serie di storie su Instagram. Dopo aver tirato in ballo Paolo Fox, il più grande esperto d’oroscopo della televisione italiana, Stefano De Martino svela che il figlio Santiago, nato il 9 aprile, è dell’ariete e come tutti quelli nati sotto tale segno zodiacale, ha davvero la testa dura. La prova, infatti, è sull’occhio di Stefano sul quale troneggia un livido che gli ha lasciato in eredità il bambino. Nonostante trascorra tutto il suo tempo a Napoli per Made in Sud, Stefano torna a Milano per vedere Santiago ogni volta che gli è possibile trascorrendo con lui tantissimo tempo. Proprio durante uno dei tanti momenti trascorsi insieme, Santiago avrebbe colpito con la testa l’occhio di De Martino.

STEFANO DE MARTINO E L’OCCHIO NERO: “SANTIAGO HA LA TESTA DURA COME TUTTI QUELLI DELL’ARIETE”

Giochi da veri uomini quelli che fanno Stefano De Martino e il figlio Santiago. A vincere, stavolta, è stato il bambino che ha lasciato un bel regalo sull’occhio di papà Stefano. “Mio figlio è nato il 9 aprile, quindi è dell’Ariete, dicono che chi è nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito sinceramente, e invece”, ha detto il conduttore. Santiago, dunque, si divide tra papà Stefano e mamma Belen Rodriguez che, ai microfoni del settimanale Chi, lo ha definito “il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere”.



