Stefano De Martino replica a Belen Rodriguez/ “Quando una storia finisce ci sono due verità, non dirò la mia”

Stefano De Martino, ospite a Che tempo che fa, ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Belen Rodriguez a Domenica In in merito alla fine della loro relazione. La showgirl ha raccontato a Mara Venier infatti di essere stata tradita innumerevoli volte, al punto di essere arrivata a soffrire di depressione. Una versione che il conduttore e ballerino non ha voluto, da parte sua, né smentire né confermare.

BELEN RODRIGUEZ: "IO E ELIO LORENZONI CI SPOSEREMO"/ "Gliel'ho chiesto io, ma si è proposto in aeroporto"

“Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono due verità, ognuno ha la propria. Non è una vera replica, è più che altro una riflessione”, ha affermato nel salotto di Fabio Fazio. “C’è chi la sua verità vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi. Il primo è per il bene che c’è stato e per quello che c’è ancora, e io a Belen voglio ancora molto bene. E poi soprattutto perché Belen è la madre di mio figlio (Santiago, ndr), e questo sarà sempre la cosa più importante”.

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez: chi è?/ "Unica di famiglia mai in un reality? Mi trattiene il..."

Stefano De Martino replica a Belen Rodriguez: le dichiarazioni sul tradimento a Che tempo che fa

Poche dunque le rivelazioni di Stefano De Martino a Che tempo che fa in merito alla rottura – la seconda, dopo il ritorno di fiamma – con Belen Rodriguez. Il conduttore e ballerino, poco dopo, ha voluto porre una ulteriore riflessione. “Prima ascoltando Ornella Vanoni che raccontava della sua vita colorata, mi è venuta una frase di Charlie Chaplin, proprio qui dentro, osservando il modo in cui raccontava delle cose in cui ci saranno state sicuramente delle emozioni molto forti. Lui diceva una frase meravigliosa, Life is a tragedy in a close-up, but a comedy in long-shot, ovvero la vita è una tragedia in primo piano e una commedia in piano lungo. Diciamo che io mi auguro che piano piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA