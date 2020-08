Stefano De Martino riconquista Belen Rodriguez?/ Lei “non ho scritto scema in fronte”

Stefano De Martino alla riconquista di Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è pronto a tutto pur di riconquistare il cuore “ferito” della ex moglie e compagna. Per questo motivo il conduttore televisivo, reduce dal grande successo dell’ultima edizione di “Made in Sud”, ha pensato bene di sbarcare ad Ibiza dove la showgirl argentina si trova in vacanza con i suoi amici. L’obiettivo di De Martino è chiarissimo: riconquistare il cuore della bella showgirl. Dopo essersi incrociati nella splendida isola di Capri, oggi la ex coppia si ritrova ancora una volta insieme, ma distanti nella calda ed assolata Ibiza. Il ballerino, infatti, ha scelto proprio l’isola delle Baleari per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza in compagnia del piccolo Santiago e, guarda caso, proprio ad Ibiza c’è anche Belen che sta concludendo le vacanze estive in compagnia dei suoi amici tra tuffi in piscina e tanto divertimento. Riuscirà il bel De Martino a riconquistare la corteggiatissima Belen?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez pace in arrivo?

Non è dato sapere quali siano i reali motivi che avrebbero spinto Belen Rodriguez e Stefano De Martino a lasciarsi. Dopo il gossip del presunto flirt con Alessia Marcuzzi smentito prima dal ballerino di Amici e poi dalla stessa showgirl argentina, c’è chi ipotizza che dietro il naufragio della loro ritrovata serenità ci possa essere davvero un tradimento messo in atto da De Martino. Ma non sono chiare le dinamiche, mentre stando a quanto riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini le intenzioni di De Martino sembrerebbero essere molto chiare: riconquistare il cuore della bella Belen. Intanto c’è chi ha fatto trapelare che, nonostante il conduttore e ballerino sia giunto ad Ibiza proprio per la ex moglie, la Rodriguez non abbia alcune intenzione né di vederlo né tantomeno di perdonarlo. Del resto proprio la Rodriguez intervistata dal settimanale Chi ha dichiarato: “se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, è perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”. Non solo, la showgirl ha anche aggiunto: “questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.



