Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video, lei gli nega la mano dinanzi a Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si ritrovano in aeroporto a Milano, ma l’incontro non è dei migliori. La ex coppia, protagonista indiscussa del gossip dell’estate 2020, ha scritto in queste ore una nuova pagine di quella che sembra essere diventata a tutti gli effetti una vera e propria soap. La loro separazione, oramai certa, è finita nel mirino del gossip per via del presunto flirt tra l’ex ballerino di Amici e Alessia Marcuzzi. Un’indiscrezione prontamente smentita prima da De Martino e successivamente da Belen che ha speso parole di affetto e stima per la collega. Intanto anche la showgirl argentina è stata paparazzata intenta a scambiarsi coccole col nuovo “flirt” Gianmaria Antinolfi con cui ha trascorso anche qualche giorno di vacanza ad Ibiza prima di rientrata a Milano. Proprio al suo ritorno nella capitale della moda, la bella Belen è stata sorpresa dalla stampa in aeroporto con il figlio Santiago. A sorpresa però ecco spuntare Stefano De Martino che attendeva il ritorno del figlio Santiago e dell’ex compagna.

Stefano De Martino riabbraccia il figlio Santiago, ma Belen Rodriguez…

L’incontro tra Stefano De Martino e il figlio è tenerissimo: Santiago corre felice verso il padre che lo abbraccia, ma ecco poi scoppiare la bomba. De Martino tende la mano alla ex moglie Belen che nega la stretta di mano davanti al figlio. Una clamorosa reazione quella di Belen che ha letteralmente evitato la mano dell’ex compagno. La scena è avvenuta davanti alle telecamere dei paparazzi di “Very Inutil People”, di cui alleghiamo il video diventato virale dopo poco. E’ chiaro che la showgirl argentina ha del risentimento verso l’ex marito anche se tramite i social ha prontamente smentito il tradimento tra lui e la conduttrice Alessia Marcuzzi, anche se ieri, mercoledì 23 luglio 2020 ha pubblicato una Instagram stories in cui ha scritto: “Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito.A chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”.





