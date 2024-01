Alessia Marcuzzi e il flirt con Stefano De Martino, arriva replica sarcastica/ “Non esco con lui ma con…”

Alessia Marcuzzi, silenzio rotto sul flirt con Stefano De Martino: “Esco con Bradley Cooper e Jude Law”

Da mesi non si parla altro che del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Da quando Belen Rodriguez in un’intervista fiume a Domenica In ha confessato di essere stata tradita con più di 12 donne dal marito, Dagospia ha rilanciato che tra le amanti figurava anche la famosissima conduttrice. Belen Rodriguez, rispondendo ad un commento su Instagram, ha direttamente confermato le voci mentre gli altri due diretti interessati hanno sempre preferito il silenzio. Almeno fino ad un paio di giorni fa perché in realtà Alessia Marcuzzi adesso è molto attiva sui social e risponde per le rime a chi le lancia frecciatine e stoccate.

Nel dettaglio, infatti, ieri sera Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram un reel in cui, con la sua nota ironia, rivelava di preferire rimanere in casa con il suo cagnolino Brownie a guardare serie tv piuttosto che uscire a fare serata. Ildisturbatoredeivips l’ha punzecchiata: “Ti stai preparando per Stefano?” Colto il riferimento la conduttrice di Boomerissima ha replicato sarcastica: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?🤣” Inutile dire che in poco tempo il suo commento ha fatto incetta di like e commenti entusiasti in suo favore.

Alessia Marcuzzi risponde con sarcasmo e frecciate al gossip sul flirt con Stefano De Martino

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi replica alle allusioni di una sua presunta liasion con Stefano De Martino. Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice di Boomerissima sempre sui social aveva un postato un video in cui stanca delle polemiche rispondeva agli haters con una storia Instagram, citando una canzone di Taylor Swift. “Shake it off! (Lascia stare)” perché come canta la cantante americana, “gli hater devono odiare, ma tu lasciali fare (e vai avanti!)” ed a molti è sembrata una frecciata a Belen Rodriguez.

Anche Stefano De Martino, inoltre, dopo l’iniziale silenzio a Che tempo che fa in cui si era limitato che quando finisce una storia d’amore ognuno ha la propria verità e la sua lui preferiva tenersela per se, ha preso una posizione quando Valerio Staffelli di Striscia la notizia gli ha consegnato il Tapiro D’Oro: “Smentisco anche la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio, L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social.”













