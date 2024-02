Stefano De Martino: “I rumor su Alessia Marcuzzi? Non le ha fatto piacere…”/ “Le ho dato la mia visione…”

Stefano De Martino e l’antidoto contro il gossip: “Sono un grande sostenitore della risata…”

I rumor di gossip sono quasi una costante quando si occupa un posto di rilievo nel mondo dello spettacolo, nonostante il prevedibile fastidio, c’è chi ormai ha imparato a disorientare le voci facendo uso dell’ironia. Ad utilizzare tale tecnica è anche Stefano De Martino, come da lui stesso raccontato in una recente intervista per Il Giorno. “Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. E’ un po’ come il Pandoro della Ferragni; sai che dietro magari c’è sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno”.

Stefano De Martino – come riporta Gossip e tv – ha dunque spiegato al quotidiano come faccia uso di una buona dose di ironia per far fronte alle chiacchiere di cronaca rosa che spesso puntano i riflettori su di lui. Oltre alle vicissitudini sentimentali con Belen, il conduttore è stato più volte incalzato in riferimento ad una presunta liaison con Alessia Marcuzzi. Prima di entrare nel merito, ha però aggiunto: “C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione; non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello…”.

Stefano De Martino ‘spegne’ le voci sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi: “Siamo grandi amici…”

Proseguendo nell’intervista per Il Giorno – come riporta il portale – Stefano De Martino ha anche argomentato a proposito dell’etichetta di “Ex di…”. “Sono il primo a dirlo… E sa qual è la cosa più bella di tutte? Che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono; io per primo ho fornito altre versioni di me”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Sta a noi dover dimostrare agli altri le nostre qualità”.

Come anticipato, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta anche delle voci sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. “Siamo grandi amici e lei, suo malgrado, è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato”. Concludendo il discorso nell’intervista per Il Giorno, il conduttore ha spiegato: “Da amico ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finchè la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa”.

