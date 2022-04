“Stefano De Martino vuole chiede a Belen di risposarlo”/ L’indiscrezione bomba!

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati ad essere una coppia. I piccoli indizi sono poi diventati certezza non solo per i vari avvistamenti e paparazzate delle ultime settimana, ma anche per le parole dei diretti interessati. Ultime quelle di Belen che, proprio in diretta a Le Iene, ha velatamente confermato che Stefano è di nuovo il suo compagno.

Nel momento dedicato ai tweet, l’argentina si è ritrovata a replicare a questo messaggio: “Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?” A queste parole, la Rodriguez ha replicato pungente: “Bhè, allora… ce la potresti fare perché tra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi potresti essere una scelta.” Parole, le sue, che non lasciano quindi dubbio al rapporto che ha oggi con Stefano.

Intanto non mancano indiscrezioni sulla coppia. Arriva attraverso le pagine del settimanale Nuovo la rivelazione bomba di un’amica della coppia. La donna, di cui non si conosce l’identità, avrebbe infatti ammesso che Belen e Stefano potrebbero preso risposarsi. Queste le sue parole: “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio.” Il conduttore, ex ballerino, vorrebbe insomma fare un passo molto importante e sottolineare questo nuovo inizio con Belen in modo più che importante: con un secondo matrimonio. L’indiscrezione rispecchierà la realtà dei fatti?

