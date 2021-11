Stefano D’Orazio: amori e flirt/ Da Lena Biolcati, Emanuela Folliero a Tiziana Giardoni

Stefano D’Orazio, tutti gli amori del batterista dei Pooh: da Lena Biolcati ad Emanuela Folliero

Il cantante dei Pooh Stefano D’Orazio è stato legato a diverse donne: a cominciare da Lena Biolcati, giovane cantante che nel 1985 ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano «Grande grande amore» firmato proprio dall’ex compagno. Un brano intenso che conquistò critica e pubblico permettendo ad una giovanissima Lena di trionfare nella categoria Giovani. Dopo la fine della storia d’amore con la cantante, D’Orazio ha conquistato il cuore di Emanuela Folliero. Un grande amore quello tra il batterista dei Pooh e la storica conduttrice di Rete 4 che è rimasta sconvolta nell’apprendere della morte del suo amato Stefano.

“Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! Amici per sempre! è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo” il suo ricordo affidato ai social. Non solo, la Folliero ha poi ricordato così Stefano: “lui era un vero gentleman. Una persona educata che sapeva come far sorridere la gente. Io lo chiamavo il battutista. Più un ex fidanzato è stato per me un buon amico. Tra noi c’era amicizia, complicità e tante risate. Un filo che non si è mai spezzato”.

Stefano D’Orazio e il matrimonio con Tiziana Giardoni

Dopo gli amori con Lena Biolcati ed Emanuela Folliero, nella vita di Stefano D’Orazio arriva la donna della sua vita. Si tratta di Tiziana Giardoni, manager e organizzatrice di eventi per una società di telefonia, che ha letteralmente fatto breccia nel cuore del batterista dei Pooh. Un amore travolgente che ha spinto la coppia anche al matrimonio nonostante per anni D’Orazio avesse sempre detto di non volersi mai sposare. Il 12 settembre del 2017 la coppia ha pronunciato il lieto si proprio nel giorno del compleanno del batterista dei Pooh. Una cerimonia d’amore a cui hanno partecipato circa 400 amici e parenti con la presenza degli amici di sempre Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli.

Purtroppo nell’ottobre 2020 il loro amore è stato interrotto dalla morte improvvisa di Stefano. Una morte che ha sconvolto Tiziana che ha dichiarato: “ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”.



