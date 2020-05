Stefano D’Orazio/ “Rinascerò, rinascerai” sbarca in Polonia e se Lady Gaga…

Pubblicità

Stefano D’Orazio è ritornato da poco a collaborare con l’amico Roby Facchinetti per un importante progetto musicale. Il musicista infatti ha composto la melodia di “Rinascerò, rinascerai”, un manifesto della speranza che in questo momento anima i cittadini di tutto il mondo, e ha coinvolto D’Orazio. I proventi del brano verranno invece destinati a Bergamo, la più colpita dal Coronavirus. “C’era una disperazione nella sua voce, come sempre accade a Roby, quando ha forti emozioni si rifugia nella musica”, ha detto il paroliere in questi giorni a Radio Pico, “Ha scritto questa melodia […] me l’ha fatta sentire per telefono e mi ha chiesto se riuscivo a vestirla di parole”. Così anche se a distanza, uno a Bergamo e l’altro a Roma, i due artisti hanno iniziato ad animare il progetto e a portarlo a termine. Oggi, martedì 5 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata Pooh – Amici per sempre, lo speciale che rivedrà la band di nuovo sotto ai riflettori. Intanto “Rinascerò, rinascerai” ha già avuto un suo riediting in lingua polacca, grazie ad alcuni amici di Facchinetti e il supporto di artisti della Polonia.

STEFANO D’ORAZIO: SUCCESSO DA 10 MLN DI VIEWS

Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti hanno sfornato un altro successo. Il brano scritto e composto dai due artisti ha già superato le 10 milioni di views lo scorso mese e il successo non è ancora scemato. Tanto che Facchinetti si augura che la canzone sbarchi presto anche oltreoceano e finisca magari nelle mani di Lady Gaga. “Lei sarebbe perfetta. È un sogno, ma non si sa mai, sognare non costa niente, però tu pensa come lei farebbe questo brano pianoforte e voce”, ha detto tempo fa a Music Fanpage. D’Orazio ha scelto di rimanere più in ombra, almeno per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche su questa iniziativa. Anche se non è una novità, visto che il paroliere dei Pooh non ha mai amato i rapporti con la stampa e con i social. L’ultima dichiarazione infatti risale esattamente ad un anno fa, quando ha parlato del matrimonio con Tiziana Giardoni. Celebrato nel 2017 e raccontato in “Non mi sposerò mai! Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi”, un libro che D’Orazio ha scritto con la Baldini & Castoldi.



