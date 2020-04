Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio/ “Coronavirus un dramma. Rinasceremo migliori”

Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio ospiti de La vita in diretta. I due ex componenti dei Pooh che hanno scritto per Bergamo la canzone “Rinascerò, Rinascerai”, saranno in collegamento con Lorella Cuccarini e Alberto Matano a partire dalle 14, su Raiuno. Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio che stanno trascorrendo la quarantena a Bergamo e Roma, in collegamento con la trasmissione di Raiuno, sveleranno come è nata la canzone e soprattutto come stanno affrontando la quarantena. Roby Facchinetti, in particolare, vivendo a Bergamo, sta vivendo da vicino il dramma che il coronavirus sta causando in Italia. “Attorno a me c’è un silenzio irreale, il silenzio tipico delle persone che vivono in una condizione di angoscia. Ogni volta che squilla il telefono ho paura di alzare la cornetta e chiedere chi è. Dall’inizio di questa epidemia sono morti tre parenti, diversi amici e un numero imprecisato di conoscenti, tutti concittadini. Questo virus sta colpendo tutti. È un momento davvero difficile“, ha raccontato Facchinetti a Tv Sorrisi e Canzoni.

ROBY FACCHINETTI E STEFANO D’ORAZIO: “RINASCEREMO MIGLIORI DI PRIMA”

Con la canzone “Rinascerò, Rinascerai”, Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti hanno voluto lanciare un messaggio di speranza augurandosi che tutto finisce il prima possibile. Entrambi, guardando al futuro, si augurano che il momento drammatico che tutti stiamo vivendo serva a far uscire il meglio delle persone. “C’è una cosa che fino a poco tempo fa ci pareva una cosa smielata, il valore delle piccole cose. Mi auguro che dopo tutto questo, rinasceremo e rinasceremo migliori di ieri”, ha detto Facchinetti a Tv Sorrisi e Canzoni. Anche Stefano D’Orazio è convinto che “impareremo a mettere al centro i sentimenti che da troppo tempo abbiamo accantonato per una voglia di profitto e di protagonismo“. Attraverso la musica, dunque, Facchinetti e D’Orazio stanno reagendo all’emergenza sperando di essere d’aiuto anche alle persone che li seguono da anni.



