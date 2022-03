Stefano ed Elena, lite con Tina Cipollari/ “Non siete leali, a te piace stare…”

Scontro tra Tina Cipollari ed Elena, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo essere uscita con Biagio Di Maro e aver chiuso la loro conoscenza, ha cominciato ad uscire con Stefano, un cavaliere del parterre a cui era interessata anche Gemma Galgani. Alla voglia di Elena e Stefano di conoscersi, però, non crede Tina Cipollari che ribadisce il proprio punto di vista. “Non siete leali. Dopo settimane in cui siete stati seduti l’una di fronte all’altro, improvvisamente avete voglia di conoscervi. Voi siete d’accordo perchè tu sei una donna a cui piace stare al centro dello studio”, sbotta la bionda opinionista.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, LITE A UOMINI E DONNE/ "Mi hai presa in giro": Armando...

“Dopo aver provato per settimane a parlare e a catturare l’attenzione, ti sei messa d’accordo con Stefano per questa storia“, aggiunge Tina con cui è d’accordo anche Gianni Sperti. Sia Elena che Stefano, però, ribattono ai due opinionisti.

Elena e Stefano: lei chiude a Uomini e donne

Dopo aver ascoltato le opinioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, Elena svela di voler chiudere con Stefano, reo di aver corso troppo. “Dopo poche ore non puoi dirmi luce dei miei occhi e dedicarmi canzoni d’amore“, afferma la dama. Nonostante la decisione di Elena di chiudere, Stefano annuncia che proverà a conquistarla nuovamente. “A me piace, ci proverò”, dice il cavaliere.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 marzo: lite tra Armando e Alessandro?

“La falsità di questa coppia”, commentano poi ancora Gianni e Tina. “Voi, a volte, non capite niente delle persone che vi sono di fronte. Non siamo tutti uguali e vi farò capire chi sono”, ribatte poi Elena prima che Maria De Filippi cambi argomento facendo ballare tutti i protagonisti.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, lite con Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne/ "Charlize Theron e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA