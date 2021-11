Stefano, figlio Memo Remigi/ “Mamma Lucia era riferimento educativo, mentre lui…”

Stefano, figlio di Memo Remigi, sorprende il padre con una bella clip che gli autori di Ballando con le Stelle 2021 trasmettono durante la diretta di questa sera. Poco prima dell’esibizione del celebre paroliere, Stefano Remigi esprime tutto l’amore che prova per suo papà Memo, sottolineando il legame che li unisce profondamente. “Per me mia mamma era un riferimento educativo, mentre lui per me rappresentava la parte affettiva piuttosto che quella istituzionale”, dice Stefano.

“I momenti più belli li ho condivisi proprio con lui, condividere delle cose e fare sport insieme ha contribuito in maniera molto importante a formare quella parte affettiva”. Nel corso dell’intervista Stefano Remigi ribadisce di essere ancora in piena sintonia con suo papà Memo e di provare gioia per questa sua nuova esperienza in tv.

Stefano, figlio Memo Remigi: “Siamo un punto di riferimento l’uno nei confronti dell’altro”

“Siamo entrambi un punto di riferimento per l’altro”, ribadisce Stefano Remigi davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle 2021. “Lui a volte diventa il mio quinto figlio ma non ha mai smesso di fare il papà, sia nella parte ludica ma anche mentre anche io faccio a mia volta il padre”.

Il figlio di Memo fa capire di essere ancora più vicino a suo papà, da quando non c’è più mamma Lucia: “Io ho assunto il ruolo in qualche modo che aveva mia mamma. Per me, oggi, vederlo divertirsi è una soddisfazione enorme. Sono contento che lui stia tirando fuori il meglio in questo periodo della vita. Arrivarci come è lui è un privilegio. E’ un esempio per la sua generazione ma anche per la mia”, conclude.

