Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella contro Alberto De Pisis/ “Mai visto un essere più vile e squallido”

Antonella Fiordelisi continua ad infiammare gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La gieffina è ancora al centro di scontri, suscitando le antipatie di molti. Tra questi c’è Alberto De Pisis che nelle ultime ore si è più volte scagliato contro Antonella, criticandone gli atteggiamenti. Ha dunque appoggiato anche Luciano Punzo, protagonista pochi giorni fa di una lite con la Fiordelisi.

L’atteggiamento e le parole di Alberto hanno però suscitato la reazione di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella. Come fa notare Novella2000, l’uomo ha lasciato un like inequivocabile, che ben fa intendere il suo pensiero su Alberto. Il like è infatti ad un commento che recita così: “Alberto dovrebbe essere il primo a schierarsi dalla parte di una persona in difficoltà. Invece si precipita in confessionale per sparlare di Antonella. Da oltre un mese tormentata dal branco. Mai visto un essere più vile e squallido di Alberto“.

Stefano Fiordelisi e il gesto contro Alberto De Pisis

C’è da dire che lo stesso Luciano Punzo, dopo lo scontro con Antonella Fiordelisi, ha tirato in ballo suo padre Stefano durante una chiacchierata in cortiletto con alcuni vipponi, tra cui lo stesso Alberto De Pisis. In quell’occasione Luciano ha dichiarato: “Una sera parlai con lei (Antonella, ndr) e le dissi che secondo me si era lasciata apposta per entrare qui dentro, ma l’ha fatto per complicità. E lei mi disse ‘mettiamo caso pure che sia così’, e io ho insistito che lo è eccome. – e ancora – Il padre l’ha inquadrata per il suo lavoro e non deve pensare all’amore. La mer*a però sale sempre a galla e non accetto di essere giudicato, perché lei di me non sa un ca**o. Io appena è arrivato il padre avevo già capito“. Chissà se papà Stefano non dirà la sua anche su Luciano nelle prossime ore…

