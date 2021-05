Stefano Macchi, compagno Anna Pettinelli/ “Lei mi ama in modo incondizionato”

Stefano Macchi è il compagno di Anna Pettinelli, la professoressa di canto di Amici e speaker radiofonica di successo. Un grande amore quello che lega da diversi anni la coppia che ha conquistato il pubblico italiano partecipando ad una delle edizioni di Temptation Island Vip. Indimenticabile il falò di confronto tra i due con la Pettinelli che in lacrime diceva al suo compagno “sono io la tua patata”. Una cosa è certa l’esperienza di Temptation Island Vip è stata fondamentale per la coppia, visto che da quel villaggio sono usciti più innamorati che mai. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’attore e doppiatore non nasconde che una volta uscito dal reality show dei sentimenti il suo rapporto con Anna è migliorato ancora di più. “Mi sento molto più unito a lei di prima, perché Ia tensione di quello che ho visto quando sono uscito è stata così forte che mi sono detto: “Questa donna mi ama in modo proprio incondizionato”, ci sono solo io per lei e questa sensazione mi è arrivata molto chiara. Ad Anna e a me ha fatto molto bene” – ha precisato Stefano che si sente di consigliare a tutti di partecipare ad un programma così – “se hai una relazione come la mia e se hai una donna come la mia, che ha più testa di me, perché io sono più emotivo e vado sull‘onda dell’entusiasmo, direi di provare. In realtà è un’esperienza che consiglio comunque, perché capisci se sei stabile e se veramente hai accanto la persona con la quale vuoi stare”.

Stefano Macchi: “con Anna Pettinelli rapporto profondo”

Non solo, Stefano Macchi parlando proprio del rapporto con la compagna Anna Pettinelli ha sottolineato: “dopo Temptation Island Vip il rapporto con Anna è ripartito in modo più forte, più saldo, sereno. Con una profondità e una passione molto pìù forti. Ecco, da questo punto di vista io penso che se uno Ia vive così, Temptation raggiunge il suo scopo”. Ma chi è Stefano Macchi? Classe 1975, Stefano è nato il 7 gennaio a Monza e sin da ragazzino il suo sogno era quello di lavorare nel mondo del cinema. Per inseguire il suo sogno si iscrive ad un seminario di Matteo Belli su come utilizzare la voce. Una volta concluso il seminario si iscrive alla scuola di teatro Kuniaki Ida. Poco dopo comincia la sua carriera di attore e doppiatore prestando la voce a Fabrice dei Minions, giusto per citarne uno! Come attore ha preso parte a diverse fiction di successo tra cui “Un posto al sole”, “Casa Vianello” e “Don Matteo”. Come doppiatore, invece, ha prestato la voce al personaggio Travis Montgomery, in “Station 19”, lo spin off di Grey’s Anatomy.

