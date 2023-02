Stefano Mainetti, chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci/ Perchè il matrimonio finito dopo 19 anni?

Stefano Mainetti, ex marito di Elena Sofia Ricci: periodo nero per le coppie vip. Anche tra loro sembra davvero finita…

Stefano Mainetti è l’ex marito dell’attrice Elena Sofia Ricci. La storia d’amore tra i due sembra giunta al capolinea dopo diciannove lunghi anni di matrimonio. Non sono chiari i motivi che avrebbero spinto all’addio Stefano ed Elena, ma la situazione pare definitivamente compromessa. L’attrice e il musicista, infatti, avrebbero deciso di divorziare, confermando quello che è stato a tutti gli effetti un periodo nero per le coppie vip. Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti non hanno mai commentato i rumors, ma secondo i ben informati non ci sarebbe nulla da fare. Di sicuro le indiscrezioni sulla possibile separazione giravano già da parecchio tempo.

La crisi, a quanto sembra, pare sia iniziata diversi mesi fa. I primi indizi sono scaturiti dal fatto che non apparivano più insieme pubblicamente e le indiscrezioni su un presunto divorzio sono diventate sempre più insistenti, fino alle notizie di rottura definitiva circolate su tutti i giornali, senza smentite. L’attrice e il musicista sono saliti all’altare nel lontano 2003, diventando genitori della piccola Maria nel 2004.

Elena Sofia Ricci e la rottura con Stefano Mainetti dopo diciannove lunghi anni di matrimonio

Per tanti anni Stefano Mainetti sono stati considerati una delle coppie più unite e affascinanti del mondo dello spettacolo: estremamente riservate e sorridenti l’uno al fianco dell’altro. Quando si sono incontrati per la prima volta, Elena Sofia Ricci era già madre di Emma, nata dalla storia d’amore con Pino Quartullo. Aveva alle spalle anche un altro matrimonio, ovvero quello con Luca Damiani. La relazione con Stefano Mainetti sembrava davvero magica e quella “definitiva”, ma purtroppo non è andata così.

Per l’attrice di Che Dio Ci aiuti l’anno passato è stato ricco di addii, sia dal punto di vista professionale che personale. Dopo aver lasciato definitivamente i panni di Suor Angela, ora si appresta ad essere protagonista con una nuova fiction dai contorni thrilling. E per quanto riguarda l’amore cosa la attenderà nel corso del nuovo anno? Il divorzio con Stefano Mainetti sembra un triste punto di partenza.











