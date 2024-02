Elena Sofia Ricci, chi è l’ex compagna di Pino Quartullo/ Tre anni insieme, poi l’addio

Chi è Elena Sofia Ricci, ex compagna di Pino Quartullo

Elena Sofia Ricci non ha bisogno di presentazioni. Attrice con una carriera straordinaria, è apprezzatissima dagli addetti ai lavori e amatissima dal pubblico che ama vederla sotto diversi aspetti nei film e nelle fiction che sceglie di interpretare. Negli ultimi anni, con il personaggio di Suor Angela interpretata nella fiction “Che Dio ci aiuti§”, ha conquistato letteralmente tutti, ma chi è nella vita privata Elena Sofia Ricci? Dopo aver sposato lo scrittore Luca Damiani nel 1991 per poi divorziare un anno dopo, ha avuto una relazione durata tre anni con Pino Quartullo.

Elena Sofia Ricci: "Fidanzata? Mi attribuiscono flirt inesistenti e fa male"/ Sfogo a Da noi a ruota libera

Una storia, quella con Pino Quartullo, coronato dalla nascita, nel 1996, della figlia Emma. Successivamente, l’attrice ha vissuto una lunga ed importante storia con il compositore Stefano Mainetti con cui il matrimonio è durato dal 2003 al 2022 e da cui ha avuto una figlia di nome Maria.

Le parole di Pino Quartullo sulla fine della storia con Elena Sofia Ricci

Perché Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo si lasciarono? Dopo alcune dichiarazioni dell’attrice che avrebbe lasciato intendere la presenza di una terza persona, Pino Quartullo ha replicato nel corso di un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi il 23 aprile 2020. “Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna… finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”, le parole dell’attore.

Elena Sofia Ricci/ “Ho sbagliato a cercare in ogni uomo la famiglia tradizionale…”

“Di più – prosegue – non c’è mai stata una lite per gelosia. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero”, aveva aggiunto











© RIPRODUZIONE RISERVATA