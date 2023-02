Stefano Mainetti, ex marito Elena Sofia Ricci/ La crisi dopo 20 anni di matrimonio

Stefano Mainetti, la rottura con Elena Sofia Ricci dopo vent’anni di matrimonio

Stefano Mainetti è l’ex marito di Elena Sofia Ricci. I due sono arrivati alla separazione dopo vent’anni trascorsi insieme, l’uno al fianco dell’altra. Il sessantacinquenne si è sposato con l’attrice nel 2003, il loro matrimonio è poi naufragato per via di una crisi profonda ed evidentemente insanabile. Elena Sofia Ricci aveva conosciuto Stefano Mainetti dopo la delusione cocente con lo scrittore Luca Damiani, lasciato per una presunta relazione con Nancy Brilli.

Con Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci è diventata madre per la seconda volta, con la nascita di Maria nel 2004. Nei mesi scorsi, invece, la sorprendente notizia che ha lasciato di sasso i fan: Stefano Mainetti ed Elena Sofia Ricci decidono di lasciarsi e di prendere strade diverse. Una scelta condivisa e presa di comune accordo, dopo un periodo profondamente complesso e sofferente. Ma chi è di cosa si occupa l’ex marito di Elena Sofia Ricci? Andiamo subito a scoprirlo.

Stefano Mainetti, ecco chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci ed il suo percorso professionale ricco di successi

Stefano Mainetti comincia gli studi sotto l’ala del poeta Giorgio Caproni. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia dove conclude il corso di Composizione con lode e menzione d’onore. Studia Direzione d’orchestra con Cesare Croci e in seguito pubblica una tesi sulla politica wagneriana. Successivamente comincia ad occuparsi di musica per il cinema, per la tv e per il teatro. Nel 2005 vince il premio Cinemusic al Ravello Festival per aver realizzato il miglior tema per la fiction italiana.

Nel 2014 arriva la pubblicazione del libro “La politica musicale nazista e l’influenza del culto wagneriano”, mentre nel 2021 è coautore, assieme a Simone Corelli e Gilberto Martinelli, del trattato “Dialoghi, Musica, Effetti – Il suono nell’audiovisivo”. Un anno dopo ecco la presentazione al pubblico del progetto Rendering Revolution con cui ottiene la Menzione d’Onore dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma per la valenza scientifica e artistica.











