Stefano Mainetti, ex marito Elena Sofia Ricci/ Perché è finita? Strappo improvviso..

Stefano Mainetti, ex marito di Elena Sofia Ricci: una rottura che parte da lontano. Negli ultimi tempi…

Stefano Mainetti ed Elena Sofia Ricci si sono lasciati da poco. La notizia della rottura è circolata con insistenza nei giorni scorsi, come riportato da Today che ha confermato lo strappo tra l’attrice e il compagno. I ben informati ricordano che le voci di una separazione, ormai, erano diventate piuttosto note nel mondo dello spettacolo. D’altra parte i due da tempo non si vedevano più insieme, malgrado siano sempre stati piuttosto abbottonati sul proprio privato. La decisione di lasciarsi sarebbe maturata in maniera congiunta, in quanto entrami riterrebbero di non poter più superare e sostenere la crisi sentimentale che li ha attanagliati nell’ultimo periodo.

Elena Sofia Ricci, Concerto per la pace/ La sua splendida interpretazione

Tutte ipotesi che non hanno ancora avuto riscontri ufficiali da parte dei diretti interessati, ma come dicevamo sono davvero tanti gli indizi che caldeggiano questo scenario. Si tratta di comunque di un epilogo per certi versi inaspettato, dato che amici, conoscenti e colleghi erano convinti che in un modo o nell’altro, Stefano Mainetti ed Elena Sofia Ricci avrebbero superato le divergenze.

Chi è Stefano Mainetti, ex marito di Elena Sofia Ricci/ Compositore di musiche e...

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, un’altra storia d’amore al capolinea

La storia d’amore tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è cominicata quando l’attrice aveva quarant’anni, dopo la fine della relazione con Quartullo, papà della primogenita Emma. Fu un incontro inatteso per l’attrice toscana, che non credeva più nell’amore. Il musicista e compositore, invece, è riuscito a farla ricredere e infatti, nel 2003, sono convolati a nozze. Un solo anno dopo è nata la figlia Maria, frutto di un amore maturo e passionale.

“A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche” aveva raccontato qualche anno fa Stefano Mainetti proprio a Today, a proposito del suo rapporto con Elena Sofia Ricci. La showgirl toscana, in passato, era già stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Una storia al capolinea dopo pochi mesi, a quanto pare, a causa di alcuni tradimenti dell’uomo. Diversi anni dopo, per motivi differenti, un’altra relazione sembra essere giunta alla fine della corsa. Tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è davvero finita?

Perché Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati?/ Dopo 19 anni d'amore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA