Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ “Quando siamo insieme ci coccoliamo e…”

Con Elena Sofia Ricci ospite a Domenica In non è da escludere che l’intervista con Mara Venier tocchi anche argomenti di vita privata. Se così fosse risulterebbe inevitabile un riferimento al marito dell’attrice toscana, Stefano Mainetti, affermato compositore e direttore d’orchestra. I due, sposati dal 2003, hanno partecipato di recente al “Filming Italy Sardegna Festival” diretto da Tiziana Rocca e il portale “costasmeralda.it” ha colto la palla al balzo per realizzare un’intervista doppia. La prima domanda ha indagato come i due artisti riescano a conciliare lavoro e famiglia; Elena Sofia Ricci risponde: “Come fanno tutte le coppie che lavorano. Stefano è sicuramente più presente, visto il suo lavoro di compositore che lo porta a scrivere le sue musiche da casa. Io, invece, sono costretta a spostarmi per essere presente nei set“.

Mainetti concorda: “Il fatto di avere due professioni così diverse è alla base del successo del nostro matrimonio. Nei pochi momenti in cui riusciamo a stare insieme ci coccoliamo e giochiamo con la nostra ironia“.

STEFANO MAINETTI, MARITO DI ELENA SOFIA RICCI: IL LORO GRANDE AMORE

Per quanto siano diverse, però, le loro professioni finiscono per mescolarsi e ricongiungersi più spesso di quanto si direbbe, come conferma Stefano Mainetti: “Anche in questo momento stiamo lavorando insieme, in teatro, su un bellissimo testo di Tennessee Williams, La dolce ala della giovinezza, per la regia di Pierluigi Pizzi e non è la prima volta che succede. È un valore aggiunto perché siamo riusciti a raggiungere dei risultati, soprattutto in teatro, che difficilmente avremmo ottenuto separatamente, senza l’armonia magica che ci garantisce la nostra convivenza felice“.

Entusiasmo condiviso da Elena Sofia Ricci: “Penso sia stata anche una bella scoperta, soprattutto per me come interprete. Mentre provavo il monologo da I Blues, sempre di Williams, in particolare l’angoscioso e gotico Ritratto di Madonna, Stefano scriveva in tempo reale la musica di scena e accompagnava il mio studio. Era come surfare nel mare e quindi non poter uscire da quell’onda di suoni avvolgente: io seguivo la musica e contemporaneamente le note create da Stefano si modellavano sulle mie modulazioni. Quasi una sfida con la parola che acquista forza e potere grazie alla musica che la impreziosisce“. Insomma, la sintonia tra i due è totale…

