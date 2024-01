Stefano Miele si sfoga dopo la lite con Federico Massaro al Grande Fratello 2023/ “Mi irrita, non posso…”

Grande Fratello 2023, Stefano Miele e Federico Massaro: sale la tensione

Come dinamica più che consolidata, l’ingresso centellinato di nuovi concorrenti al Grande Fratello 2023 finisce sempre per stravolgere o comunque intaccare gli equilibri vigenti. Gli ultimi ad essersi resi protagonisti di un diverbio non proprio cordiale sono stati Stefano Miele e Federico Massaro; entrambi new entry ma con il primo ancor più recente rispetto alle tempistiche di ingresso.

Giuseppe Garibaldi e le 'macumbe' al Grande Fratello: ce l'ha con Beatrice Luzzi?/ Video scatena la polemica

I due hanno avuto modo di disquisire su dinamiche di convivenza con toni non proprio pacati; Federico Massaro non ha usato mezze misure e lo stesso ha fatto Stefano Miele che successivamente – come dimostra un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – si è sfogato con alcuni coinquilini spiegando la sua posizione nel merito delle ruggini.

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, vacanza sulla neve/ Lei smentisce: "Riccardo? L'unico uomo che voglio"

Stefano Miele ‘stronca’ Federico Massaro: “Ha un atteggiamento superficiale…”

“Mi dispiace aver usato quei termini però io non voglio più avere questi episodi: non mi puoi dire, ‘non mi parlare così’… piuttosto chiedimi scusa…”. Esordisce così Stefano Miele dopo la discussione avuta con Federico Massaro, per poi aggiungere: “Comunque non è il mio genere di persona, non ci posso fare nulla; che sia buono l’ho capito, ma lo siamo tutti, Lui mi risponde così perché pensa: ‘questo è l’ultimo arrivato’…”.

I coinquilini presenti durante lo sfogo di Stefano Miele sono sembrati d’accordo con il concorrente, ma Vittorio Menozzi ha voluto fare una precisazione: “Federico è arrabbiato perchè gli hai dato dello strafottente senza motivo…”. Stefano Miele – stando alla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – ha però prontamente ribattuto: “Io non ce l’ho con lui, penso solo che abbia un atteggiamento nei confronti della vita abbastanza superficiale. A parte che mi irrita, non ci posso fare niente. Oggi gli ho dato dello ‘strafottente’ perché lui stava spiegando che le uova vanno messe nell’acqua fredda e poi accendi una cosa. Io non lo sapevo e lui ha risposto: ‘vabbè io le ho sempre fatte così’, uno che risponde così…”.

Vittorio Menozzi in lacrime per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Un dolore così grande…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA