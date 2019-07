Milly Carlucci e il triangolo Kinnunen, Oradei e Osvaldo/ “Sono intervenuta perché..”

Veera Kinnunen lascia Stefano Oradei per Dani Osvaldo e nella bufera finisce pure Milly Carlucci. Anche la conduttrice di Ballando con le Stelle è stata tirata in ballo nel caso del presunto tradimento. I telespettatori non le hanno perdonato il fatto che abbia costretto il ballerino a chiedere scusa alla fidanzata per la sua gelosia, ma i nuovi sviluppi sembrano avergli dato ragione. «Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini», ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Blogo. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha chiarito quella che fu la sua presa di posizione: «Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna». Il punto per Milly Carlucci è che il triangolo Oradei-Veera-Osvaldo non doveva trasformarsi in uno scontro. «Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione».

MILLY CARLUCCI E IL TRIANGOLO KINNUNEN, ORADEI E OSVALDO

Milly Carlucci ha rivelato a Blogo di aver provato a «portare la pace» nella famiglia di Ballando con le Stelle dopo le tensioni per la gelosia di Stefano Oradei per il feeling tra l’allora fidanzata Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Non essendoci riuscita è ricorsa all’esternazione pubblica. «Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione». La conduttrice di Ballando con le Stelle ha poi spiegato che il suo intervento è servito «per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro». Sta di fatto che Veera Kinnunen e Stefano Oradei si sono lasciati e ora la ballerina sta con Osvaldo. Ma Milly Carlucci si tira fuori da questo “triangolo” amoroso, anche perché non ha avuto modo di sentire i protagonisti di questa vicenda. «No, l’ultima volta li ho visti alla presentazione dei palinsesti Rai, quindi prima che scoppiasse il caso».

