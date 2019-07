Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen?/ Carolyn Smith: “Chi è senza peccato…”

Carolyn Smith rompe il silenzio e, su Instagram, non solo difende Milly Carlucci, attaccata dal web per essersi schierata con Veera Kinnunen durante Ballando con le stelle 2019 di fronte alla gelosia di Stefano Oradei nei confronti di Dani Osvaldo, ma svela dettagli della lunga storia d’amore, ormai finita, tra i due ballerini. Il giudice di Ballando, dopo aver salutato i propri followers e aver raccontato di conoscere Stefano e Veera da tantissimi anni e di volere ad entrambi molto bene, entra nel merito della questione affrontando il fidanzamento della Kinnunen e Osvaldo che ha scatenato la polemica. “Purtroppo Stefano e Veera hanno avuto una situazione difficile che non sono riusciti a gestire nel modo giusto” – spiega Carolyn Smith che poi critica l’atteggiamento di Oradei durante Ballando con le stelle di fronte al feeling evidente tra la fidanzata Veera e Osvaldo – “Stefano è stato particolarmente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa, non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati e poi chi è senza peccato… Insomma ci siamo capiti”, dice la Smith.

STEFANO ORADEI HA TRADITO VEERA KINNUNEN?

Carolyn Smith, da anni giudice di Ballando con le stelle 2019, difende Milly Carlucci, finita nel mirino del web per aver chiesto a Stefano Oradei di scusarsi con la fidanzata Veera, in diretta, per la sua gelosia. “Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso non può assolutamente scatenare un casino sul luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo anche quando poteva. Pensate cosa sarebbe successo in un normale ufficio, in un programma dove ci avrebbero campato per puntate o sul set di un film”, dice la Smity. Carolyn, poi, torna sulle foto della discussione tra Veera e Stefano Oradei pubblicate dai giornali durante Ballando con le stelle e che diedero il via ai rumors su un presunto flirt tra la Kinnunen e Osvaldo.“Purtroppo, le foto pubblicate dai giornali parlano da sole. Chi giustifica aggressività fa un danno a tutte le donne e agli uomini che non hanno bisogno di essere aggressivi per farsi rispettare”, conclude.





