Stefano Oradei nuova fidanzata/ Ecco chi è Greta Luna Saccone

Stefano Oradei dopo essere stato al centro dell’attenzione per una fine burrascosa con Veera Kinnuen ha una nuova fidanzata: Greta Saccone. Il professionista di Ballando con le stelle per diverso tempo si è dichiarato single ma adesso, in un’intervista concessa a Gente ha annunciato di aver voltato pagina e ha presentato la sua nuova fidanzata Greta Luna Saccone.

Stefano Oradei: "Dopo Ballando con le stelle vorrei condurre"/ "Dovrei prepararmi..."

Greta Saccone ha 25 anni, 13 in meno del ballerino, ed è una campionessa italiana di tango argentino, oltre ad essere un insegnante di yoga, fitness e pilates. Nel corso dell’intervista il ballerino ha raccontato di come e dove ha conosciuto la sua nuova fidanzata Greta Saccone: “Non passa certo inosservata, per me è stata quasi una folgorazione”. I due si sono conosciuti per lavoro e hanno avuto il loro primo vero incontro romantico in Sardegna.

Elisa Isoardi, balli proibiti con Stefano Oradei/ "Raimondo Todaro? Resterà un amico"

Stefano Oradei e la fidanzata Greta: Figli? Prima il matrimonio

Stefano Oradei sembra avere occhi solo per il suo nuovo amore Greta Saccone e ha rivelato come la ragazza sia: “Una ragazza d’altri tempi”. Al momento i due sono innamorati e felici e al momento non hanno intenzione di allargare la famiglia con qualche bambino.

Anche Greta Saccone interrogata sulla voglia di diventare madre e allargare la famiglia con Stefano Oradei ha detto: “Amo i bambini ma non li vorrei subito. E poi vengo da una famiglia tradizionale, ultima di cinque fratelli. Da noi prima viene il matrimonio, poi i figli”.

BARBARA BOUCHET E STEFANO ORADEI/ Giurati a bocca aperta, Lucarelli: "sei illegale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA