Milly Carlucci e Stefano Oradei a Ballando/ “Sfuriata per Veera e Osvaldo concordata”

Milly Carlucci è stata travolta dalle polemiche nei giorni scorsi e tutto per via della foto del bacio di Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, foto che ha confermato quello che tutti pensavano ovvero che la loro intesa andasse ben oltre quella della danza a Ballando con le stelle. Non è la prima volta che si forma una coppia all’interno del programma, “è successo una decina di volte” – afferma la stessa conduttrice in un’intervista a DiPiù Tv – e forse non sarà nemmeno l’ultima ma in questo caso le cose sono andate un po’ oltre. In particolare, il pubblico non ha mandato giù il comportamento della bella maestra di ballo, compagna storica di Stefano Oradei (su tutte le furie per via della gelosia, fondata ci viene da dire a questo punto), e quello che la conduttrice ha avuto nei confronti di quest’ultimo proprio in una delle puntate di Ballando su Rai1. Sull’argomento è tornata la stessa Carlucci nei giorni scorsi sui social e lo ha fatto anche oggi sul settimanale rivelando che “la sfuriata era concordata”.

LE RIVELAZIONI DI MILLY CARLUCCI SULLA FAMOSA SFURIATA A STEFANO ORADEI

“Non si è trattato di nessuna sfuriata ma di un momento concordato con Stefano e Veera”, questa è la rivelazione che Milly Carlucci fa alla rivista rivelando anche che proprio Oradei aveva deciso di chiedere scusa alla sua compagna e alla trasmissione, in diretta, per via delle foto uscite sui giornali e che lo dipingevano come furioso e geloso. La stessa conduttrice poi ha rivelato: “Questa cosa non è stata capita eppure a me sembrava molto chiara. Prima cosa, nulla può giustificare un momento aggressivo in generale, meno che mai nei confronti di una donna. Qualunque sia la ragione. Secondo cosa a Ballando c’è un solo protagonista: il programma“. Milly Carlucci continua dicendo che altre sue colleghe su questa storia ci avrebbero sguazzato ma che lei non lo ha fatto mai, ha voluto solo dare la possibilità a Stefano di chiarirsi. Riguardo al futuro e al possibile ritorno dei due rimane vaga mettendo avanti prima il suo nuovo programma “Il cantante mascherato“, ma sui social sembra chiaro che Stefano Oradei tornerà, bisogna vedere se Veera Kinnunen farà lo stesso.

