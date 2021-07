Stefano Pagani, ex marito Valentina di Temptation Island/ Lei: “l’ho amato tanto”

Stefano Pagani è l’ex marito di Valentina Nulli Augusti, la concorrente di Temptation Island 2021 in coppia con il gelosissimo Tommaso. Nel passato della 40enne protagonista della nona edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5 c’è un grande amore con cui è convolata anche a nozze. A rivelarlo è stata proprio Valentina che, nel 2018, sui social ha scritto: “io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”. Valentina oggi è felicemente fidanzata con Tommaso, un giovane ragazzo di 21 anni con cui ha deciso di partecipare a Temptation Island 2021 a causa della sua eccessiva gelosia.

TEMPTATION ISLAND 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e falò: Bisciglia convoca Valentina

Valentina Nulli Augusti: chi è l’ex marito Stefano Pagani:

Valentina Nulli AgostiValentina, la fidanzata di Tommaso di Temptation Island 2021, parlando però del precedente rapporto con l’ex marito Stefano Pagani ha lanciato un messaggio a tutte le donne: “scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze”. Valentina però non nasconde di essere stata fortunata in amore: “sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio”. Ma chi è Stefano Pagani, l’ex marito di Valentina di Temptation Island 2021? Stando a quanto riportato da blogtivvu.com: Stefano è nato il 28 aprile e si è laureato all’università di Bari. Oggi lavora a Roma come dentista.

LEGGI ANCHE:

Giulia e Tommaso si baciano a Temptation Island?/ Sotto le coperte è successo qualcosa...Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021/ La tradisce con la single Giulia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA