Stefano, Paolo e Rebecca Luna, chi sono figli e nipote di Fiordaliso/ “Voglio essere una nonna vera”

Sebastiano Bianco, Paolo Alberto Tonoli e Rebecca Luna sono i due figli e la nipote di Fiordaliso

Nella Casa del Grande Fratello c’è ampio spazio per pensare alla propria vita e ai propri affetti. È a loro che Fiordaliso ha dedicato le sue recenti lacrime, versate durante una chiacchierata molto intima con i compagni d’avventura. Pensando all’età che avanza, la cantante ha rivelato che, una volta uscita dalla Casa, farà “veramente la nonna”.

Fiordaliso è infatti nonna di una bambina, Rebecca Luna, nata dal suo primo figlio Sebastiano. Di lei sappiamo molto poco, vista la grande riservatezza degli affetti della cantante. Ricordiamo che Fiordaliso ha avuto due figli con due uomini diversi: il primo figlio è Sebastiano Bianco, avuto quando aveva appena 15 anni insieme al suo primo marito; il secondo figlio invece è Paolo Alberto Tonoli, nato dalla relazione tra la cantante con il secondo ex marito, Paolo Tonoli.

Fiordaliso: la dedica del figlio Paolo Alberto e le sue parole commosse

Nonostante la sua riservatezza, Paolo Alberto, che nella vita fa il regista, durante un’ospitata della mamma a Oggi è un altro giorno, volle farle una sorpresa per il suo compleanno. Non solo si mostrò in video, ma le inviò questo messaggio: “Sei stata e sei una mamma straordinaria, con tanti difetti e pregi come tutti noi e i ringrazio per quello che fai e fatto per m. Ti voglio tanto bene, goditi questo momento”.

Queste poi le parole di una commossa Fiordaliso: “Che differenza tra questi due miei figli. il primo avuto da ragazzina che amo da impazzire e il secondo che ero finalmente una mamma. Un grande amore che è uguale per entrambi anche se il rapporto è differente. Il piccolo a volte mi fa da padre e con lui c’è un temperamento più focoso, c’è una differenza abissale ma un amore così grande da parte mia”.

