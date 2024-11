Tutto su Stefano Rastelli, il compagno di Romina Carrisi

Stefano Rastelli, regista 53enne, è il compagno di Romina Carrisi con cui ha avuto il figlio Axel Lupo. Se per Romina è il primo figlio, per il regista si tratta del terzogenito. Prima di incontrare e innamorarsi di Romina Carrisi, infatti, il regista, da una precedente relazione, ha avuto altre due figlie: Emma di 16 anni e Lola di 20 con cui Romina Carrisi ha un ottimo rapporto.

La storia d’amore tra il regista e Romina Carrisi si sono conosciuti circa due anni fa. Tra i due è scattata la scintilla che li ha portati a frequentarsi e poi a vivere un’intensa storia d’amore. Dopo soli cinque mesi di relazione, infatti, i due sono andati a convivere per poi coronare il loro amore con la nascita del figlio Axel Lupo.

Le parole di Romina Carrisi per Stefano Rastelli

A parlare della storia d’amore con Stefano Rastelli è stata la stessa Romina Carrisi che, in un’intervista, ha dichiarato le seguenti parole: “Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e riesce a capirmi anche nei miei silenzi. Per me non c’è dono più grande“.

In occasione del secondo anniversario di fidanzamento, la figlia di Albano Carrisi e Romina Power ha pubblicato una dolce foto sui social con una bellissima dedica. “Due anni, un bambino e tantissimo amore. Auguri amore mio stupendo, buon anniversario”, le dolci parole di Romina. Innamorati, sereni e felici, per il momento, i due non pensano al matrimonio.

