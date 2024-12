Stefano Rastelli e Axel Lupo sono rispettivamente compagno e figlio di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Dopo la storia d’amore con Francesco Gastel, la più piccola di casa Carrisi ha conosciuto Stefano Rastelli, uno dei registi di Oggi è un altro giorno, e tra i due è scattata la scintilla. Una bella conoscenza quella nata tra i due che dopo solo cinque mesi hanno deciso di andare a convivere insieme. Un passo sicuramente importante che Romina ha spiegato così: “mi sento a mio agio con lui, nonostante le sue imperfezioni per quanto mi riguarda è un uomo perfetto”. Non solo, la figlia di Al Bano e Romina parlando del compagno ha confessato che è un uomo molto presente ed attento, capace di ascoltarla, capirla e consigliarla anche quando resta in silenzio.

Un dono che non tutti hanno, ma che Romina Carrisi apprezza tantissimo in un uomo. Dalla loro unione è nato il primo figlio Axel Lupo che la figlia d’arte ha presentato al grande pubblico negli studi televisivi di Verissimo.

Romina Carrisi e l’amore per Stefano Rastelli e Axel Lupo

Galeotto è stato lo studio televisivo di “Oggi è un altro giorno” per far scattare la scintilla tra Stefano Rastelli e Romina Power. La figlia di Al Bano, infatti, fu scelta da Serena Bortone come presenza fissa del programma pomeridiano di Rai1 dove Stefano ricopriva il ruolo di regista. I due si sono conosciuti dietro le quinte, anche se la fama di Stefano Rastelli è andata ben oltre il programma della Rai, visto che è stato premiato come regista per servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera.

Dal loro amore è nato Axel Lupo, primo figlio di Romina, ma il terzo del regista che è già papà di Emma e Lola, due splendide figlie nate da una precedente relazione.