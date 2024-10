Dal primo incontro alla convivenza e alla nascita di Axel Lupo: la storia tra Romina e Stefano

Da ormai qualche anno Romina Carrisi fa coppia con Stefano Rastelli, il suo attuale compagno nonché padre del figlio Axel Lupo. La trentasettenne si trova divinamente al fianco del regista, che era già papà di due figlie prima di incontrarla. I due si sono conosciuti in occasione di un’esperienza comune in tv e fu lì, forse, il luogo in cui sbocciò l’amore. “Stefano è un compagno perfetto”, ha detto Romina Carrisi in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo.

Al Bano Carrisi e Romina Power, la figlia Romina Carrisi pubblica una foto inedita/ “C’è anche Axel Lupo…”

“Siamo andati a vivere insieme dopo cinque mesi dall’inizio della nostra storia d’amore. Mi sento a mio agio con lui, nonostante le sue imperfezioni per quanto mi riguarda è un uomo perfetto”, ha dichiarato ancora Romina Carrisi nel salotto di Silvia Toffanin. “Lui è una persona presente, lo è sempre, è un uomo che ascolta, che riesce a capirmi anche nei miei silenzi, e per me non c’è dono più grande”, aveva detto Romina.

Stefano Rastelli e Axel Lupo, fidanzato e figlio Romina Carrisi/ "Perfetto nelle imperfezioni. Di notte..."

Stefano Rastelli, l’amore travolgente con Romina

Ma chi è e cosa sappiamo su Stefano Rastelli? Come dicevamo, il cinquantatreenne lavora nel mondo dello spettacolo come regista. Recentemente ha ricevuto un premio per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Nel suo curriculum, la direzione di Oggi è un altro giorno, uno dei programmi di punta in casa Rai.

Prima di fidanzarsi con Romina Carrisi – incontrata per la prima volta all’incirca tre anni fa – Stefano Rastelli è stato impegnato con un’altra donna, dalla quale aveva avuto altre due figlie, che oggi sono più che adolescenti: si chiamano Emma e Lola e sono le “sorellastre” del piccolo Axel Lupo.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power/ "I miei genitori avevano tante cose in comune e poi..."