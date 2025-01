Dal primo incontro ‘fulmineo’ al passo della convivenza; poi, la nascita del figlio Axel Lupo. Stiamo parlando della splendida storia d’amore tra Romina Carrisi e il compagno Stefano Rastelli, una liaison che dura da circa 3 anni e che in diverse occasioni la figlia di Al Bano e Romina Power ha avuto modo di celebrare in maniera schietta e soprattutto romantica. L’intesa travolgente li ha portati a bruciare presto le tappe e la convinzione che li ha spinti verso tali traguardi è il fuoco dell’amore.

“Dopo soli 5 mesi dal primo incontro abbiamo deciso di andare a convivere, con lui sono a mio agio perchè comprende anche i miei silenzi…”. Parlava così Romina Carrisi in un’intervista del passato dove appunto descriveva il rapporto con il compagno Stefano Rastelli e le ragioni che li hanno spinti a compiere ben presto passi importanti a dispetto di un amore ‘giovane’.

Romina Carrisi e il compagno Stefano Rastelli: dal figlio Axel Lupo al primo incontro

Ad impreziosire l’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli spicca la nascita del primo figlio della coppia, Axel Lupo. Un lieto evento che ha amplificato ulteriormente l’amore che li lega e si tratta del terzo figlio per il regista che da una precedente relazione è diventato papà di altre due figlie: Emma e Lola.

Ma come si sono conosciuti Romina Carrisi e il compagno Stefano Rastelli? Proprio grazie al mondo dello spettacolo e precisamente per l’esperienza condivisa – seppur con ruoli differenti – nel programma ‘Oggi è un altro giorno’. Ai tempi, la figlia di Al Bano e Romina Power era ospite fissa del talk mentre dietro le quinte, in qualità di regista, ha incrociato proprio lo sguardo del suo attuale compagno Stefano Rastelli.

