STEFANO ROSSO, FIDANZATO FRANCESCA CHILLEMI/ Chi è? Imprenditore di successo e…

Si chiama Stefano Rosso il fidanzato di Francesca Chillemi, nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Stefano è figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, e – dopo aver terminato il liceo in Italia – è subito volato negli Stati Uniti per completare la sua formazione presso il Fashion Institute of Technology di New York. La sua gavetta fuori dal recinto familiare è durata qualche anno; dopodiché, nel 2005, Rosso è tornato in Italia e ha cominciato a lavorare come brand manager dell’azienda fondata dal padre. Nell’ambito del suo impiego, in particolare, Stefano si occupa delle collaborazioni e delle partnership con altri marchi di spicco del calibro di Ducati e Adidas.

Chi è Stefano Rosso, fidanzato di Francesca Chillemi

Stefano Rosso è altresì presidente e founder di Otb, il gruppo che controlla – oltre a Diesel – anche Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf e altre due società che si occupano di distribuzione di abbigliamento. Dal 2017, inoltre, il fidanzato di Francesca Chillemi gestisce il mercato nordamericano di Diesel. Ma i suoi interessi non si fermano qui: di fatto, nel suo curriculum, trova spazio anche l’ulteriore qualifica di Presidente della squadra di calcio del Vicenza. Ancora, nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio, ed è ideatore insieme al fratello Andrea e a due loro amici del format Redroomparty, un evento partito da Bassano del Grappa il cui dress code prevede esclusivamente outfit total red.

A proposito di rimandi al suo cognome, Stefano è amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento fondata dalla sua famiglia dieci anni fa che vanta nel suo portfolio alcuni grandi nomi del mondo degli e-commerce del settore del fashion. Per ultimo, Rosso ha un profilo Instagram seguito da circa 25mila persone, dove condivide foto relative sia al suo lavoro e ai suoi hobby che alla sua vita privata.



