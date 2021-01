Stefano Ruta, fratello Maria Teresa/ Sorpresa in arrivo nella casa nel GF VIP 5?

Stefano Ruta è il fratello di Maria Teresa Ruta, l’amatissima concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Questa sera la Ruta dopo una settimana non semplice potrebbe ricevere una sorpresa nella casa proprio dal fratello che quest’estate è stato vittima di un drammatico incidente durante una Gran Premio Krifi Caffè di Rimini. Stefano è stato investito da una macchina guidata da un uomo di 84 anni e l’impatto è stato davvero forte per il fratello della Ruta che a Domenica Live ha raccontato: “posso dire solo quello che mi è stato riferito, non ero lucido dopo essere stato investito. Persone che hanno visto l’incidente hanno detto subito: ‘Questo è morto’. Sull’ambulanza, la situazione era veramente drammatica. Non ero collaborativo ma deliravo per il dolore che permeava tutto il mio corpo e la mia testa”. Un impatto terribile visto che il fratello di Maria Teresa Ruta si è ritrovato con la frattura di 9 costole, 4 vertebre lombari, 2 vertebre cervicali e un polmone perforato. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, Stefano è entrato in coma farmacologico.

Stefano Ruta e Maria Teresa Ruta: “siamo cresciuti come due figli unici”

La sorella Maria Teresa Ruta si è recata immediatamente presso la struttura e dopo alcuni giorni molto difficili è stato proprio Stefano Ruta ad esortare la conduttrice a partecipare al GF VIP. La Ruta, infatti, stava pensando di non partire per la casa di Cinecittà proprio per stare accanto al fratello, ma Stefano l’ha convinta: “con il Coronavirus in giro, a stare sempre qui in ospedale rischi di ammalarti. Vai al GF Vip, almeno in televisione posso vederti ogni giorno”. E così è stato visto che la Ruta è entrata nella casa del GF VIP 5 dove più volte ha parlato del fratello: “siamo cresciuti come due figli unici, lui è nato che io avevo 9 anni già compiuti. Abbiamo giocato poco insieme e non ci siamo vissuti molto. Ciò non toglie che ci vogliamo tanto bene e il nostro legame è fortissimo”.



