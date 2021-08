Stefano Settepani, ex fidanzato Alessandra Amoroso/ “Ci abbiamo provato fino in fondo ma…”

Stefano Settepani è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso. Un grande amore quello nato tra la cantante vincitrice di Amici e il produttore esecutivo e collaboratore di molti programmi televisivi. I due si sono conosciuti proprio nel talent show Amici di Maria De Filippi dove Settepani ha cominciato a lavorare. Dal 2001, il produttore esecutivo e collaboratore è entrato nella squadra della Fascino Group la casa di produzione di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Nel 2015 ha conosciuto Alessandra Amoroso e tra i due è scattata la scintilla; una passione travolgente con la cantante di “Sorriso grande” che sui social gli ha aveva dedicato: “non so cosa Dio ha in serbo per noi… so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”. Qualche anno dopo è arrivata la doccia fredda: la coppia ha annunciato la fine del loro amore.

Alessandra Amoroso "La rottura con Stefano Settepani? L'amore finisce"/ "Rabbia? No"

Alessandra Amoroso e la fine della storia d’amore con Stefano Settepani

La prima a parlarne è stata proprio Alessandra Amoroso che, dalle pagine di Vanity Fair, ha rivelato sulla storia con Stefano Settepani: “ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo” senza però specificare le cause della fine. La cantante, infatti, ha aggiunto: “i motivi non per forza li devo esplicitare sui social», ha aggiunto poi, rifiutando di menzionare le cause di un allontanamento raccontato solo diciannove mesi più tardi”. Non solo, la Amoroso dalle pagine di Grazia è tornata sull’argomento precisando: “ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”. Tra i due è rimasta una forte stima ed affetto come confessato proprio dall’artista: “è bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

