Stefano Settepani, ex fidanzato Alessandra Amoroso/ “Non devo dire perché è finita”

Tra i protagonisti di Battiti Live 2021 c’è anche Alessandra Amoroso. La presenza della cantante potrebbe suscitare la curiosità di molti sulla sua vita privata. Chi è il fidanzato della salentina? In questo approfondimento vogliamo parlare del suo ex fidanzato, Stefano Settepani. Il loro non è stato un rapporto di passaggio, una storiella qualunque. Cupido ha scoccato la sua freccia ai tempi della partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” della cantante. All’epoca Stefano Settepani lavorava dietro le quinte del programma in qualità di produttore esecutivo. I contatti frequenti tra i due, la quotidianità, l’intesa, hanno fatto il resto. L’ufficialità della loro relazione è arrivata quando il programma ha avuto fine. In particolare su di loro il gossip si è scatenato quando sembrava che Alessandra Amoroso e Stefano Settepani fossero pronti a convolare a nozze…

Qualcosa, però, dev’essere andato per il verso sbagliato tra i due se è vero che la coppia non è mai arrivata all’altare. Sembra passato un secolo da quando Alessandra Amoroso decise di uscire allo scoperto in occasione del 43esimo compleanno del produttore di trsmissioni di successo quali “Tu si que vales” e “C’è posta per te”, commentando con questa frase una foto in cui baciava l’allora fidanzato: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa…”. Prima di iniziare la storia con l’artista salentina, Stefano Settepani era uscito da un matrimonio – culminato con un divorzio – dal quale aveva avuto due figli. Sulla fine della storia con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso non ha voluto dare spiegazioni, ritenendola una questione privata. Ha soltanto commentato: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social“.

