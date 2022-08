Stefano Sirena, “Goditi questo teatro”/ Il duro attacco all’ex Manuela Carriero…

Stefano Sirena attacca l’ex Manuela Carriero: “Goditi questo teatro…”

Stefano Sirena ha lanciato una pesante accusa a Manuela Carriero e Luciano Punzo. L’ex compagno di Manuela non si è sottratto al commento sulla recente fine della relazione tra lei e Luciano. Stefano era sempre stato convinto del fatto che tra loro fosse tutta una finzione e che non ci fosse un reale sentimento. L’ex volto di Temptation lsland ha fatto nelle scorse ore delle storie su Instagram in cui è tornato a commentare la rottura tra Manuela e Luciano. Gli haters però l’hanno attaccato pesantemente ma Stefano ha tuonato: “Mi hanno detto che sarei invidioso ma la gentaglia siete voi. Goditi questo teatro che sei la protagonista e ringrazia chi ti ha scritto la storia che è uscita bene”.

Nelle scorse ore Manuela Carriero ha però avvertito i suoi fan del ritorno di fiamma con Luciano. La ragazza ha spiegato che in questo periodo sono accaduti dei fatti familiari e personali che li hanno messi in crisi. A mettere in crisi la relazione la forte gelosia da parte di entrambi. Manuela però poi spiega: “E’ più di un anno che ormai stiamo insieme, inutile dirvi quanta gente ha cercato di farci lasciare inventandone di ogni, a partire da chi già sapete, continuando con chi immaginate e finendo con gentaglia senza scrupoli, rispetto e sentimenti”. Secondo Manuela, Stefano ancora rosicherebbe per il fatto di essere stato lasciato da lei al falò di confronto. Secondo voi ha ragione?

Manuela Carriero e Luciano Punzo, ritorno di fiamma: la conferma

La storia d’amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo prosegue tra alti e bassi. Dopo aver passato un brutto periodo, i due hanno deciso di tornare insieme scatenando le reazioni entusiaste dei fan. Manuela ha chiarito su Instagram cosa è successo: “Non siamo riusciti a stare molto distaccati. Entrambi sentivamo una forte mancanza e stavamo molto male. Abbiamo avuto prima un forte chiarimento per telefono. Poi mi ha raggiunta in Puglia. La cosa bella di noi è che riusciamo a mettere da parte l’orgoglio, chiedere scussa e abbracciarci più forti di prima. […] Io e Luciano siamo molto simili. C’è molta fiducia tra di noi e soprattutto molta complicità. Non abbiamo nessun segreto. Ci raccontiamo tutte le cose che ci succedono. E’ una persona con un cuore grande, molto dolce e comprensivo. Non mi ha mai fatto mancare amore e attenzioni. In molte situazioni ha messo al primo posto me anziché lui”.

Molte persone avrebbero cercato di mettere i bastoni tra le ruote a Manuela Carriero e Luciano: “L’invidia, l’inferiorità, la cattiveria, il rimpianto sono una bruttissima bestia. Mi fa tanto piacere che resto sempre il vostro argomento preferito. Da qui si evince quanto vi brucia. La gente serena non parla di altre persone. Mettetevi l’anima in pace!”, ha dichiarato Manuela.











