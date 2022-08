Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano Punzo tornano insieme/ Il video social

Manuela Carriero e Luciano Punzo superano la crisi e tornano insieme: il post sui social

Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono conosciuti nell’ultima edizione di Temptation Island, show condotto da Filippi Bisciglia. Lei ha lasciato il suo fidanzato Stefano Sirena, per vivere una storia d’amore con il tentatore. I fan della coppia però, sono a conoscenza che i due stessero attraversando una crisi che ora sembra superata.

Dopo la tempesta, Manuela e Luciano sono tornati insieme e lo hanno ufficializzato sui social con un video che li ritrae complici al mare, in vacanza con gli amici. La clip è accompagnata da un messaggio eloquente: “Che ero a un passo da perdere te. E tu eri a un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte te.” Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Punzo (@lucianopunzo_)

Manuela Carriero chiede a Luciano Punzo di tornare insieme in diretta

Manuela Carriero ha chiesto a Luciano Punzo di tornare insieme, durante una diretta Instagram. La coppia ha attraversato una crisi profonda e lei lo ha detto chiaramente davanti ai suoi follower: “Hai avuto abbastanza tempo per capire. Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un caz*o da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere”.

A queste parole però, l’ex tentatore ha tirato fuori delle considerazioni particolari sul tradimento che hanno sconvolto il web: “Qui nessuno ha sbagliato. Nessuno ha tradito. E nessuno ha fatto cose gravi. Le corna sono come un diamante che tu regali, è per sempre. È una cosa preziosa, non tutti ce l’hanno…chi le ha è fortunato…” Alla diatriba tra i due si è aggiunto l’ex di Manuela, Stefano, che ha dichiarato: “Non frequento i circhi” lanciando una frecciata alla coppia.











