Stefano Tacconi, chi è la moglie Laura Speranza: non lo ha mai mollato durante la malattia

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi si appresta a tornare sul piccolo schermo, visto che oggi domenica 22 settembre sarà ospite di Domenica In da Mara Venier. E tra i temi che saranno affrontati non mancherà certamente Laura Speranza, la moglie di Stefano Tacconi che non ha mai mollato il fianco del marito negli anni più complessi, quelli in cui l’ex portiere si è ritrovato a fare i conti con l’aneurisma che ha rischiato di strapparlo alla vita, in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, Stefano Tacconi si è lasciato andare a un retroscena spiazzante e doloroso, che per fortuna non si è rivelato profetico: “Mia moglie, che è devota di Padre Pio, ha prenotato una vacanza a San Giovanni Rotondo. Il medico che mi ha operato le disse di pregare, perché non sapeva se sarei arrivato al giorno dopo”.

Sempre a Verissimo, Stefano Tacconi ha speso altre parole speciali nei confronti della famiglia: “Con la malattia ho potuto misurare ancora di più l’amore della mia famiglia che mi è sempre stata vicino” ha rivelato spiegando come l’affetto in casa sua non sia mai venuto meno.

Stefano Tacconi e il retroscena sulla moglie Laura Speranza: “Non ha mollato”

Un amore quasi idilliaco unisce Stefano Tacconi e la moglie Laura Speranza, che nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo hanno dato ulteriori segnali in questa direzione, svelando come adesso anche alcuni ruoli siano cambiati dopo la malattia che ha colpito l’ex portiere della Juventus: “Sono parole forti, è stata dura, ma ha resistito anche lei, non ha mollato, mi sta dietro, si prende cura di me. Ora che sono tornato a casa cucino io, lei è integrale” ha scherzato Stefano Tacconi soffermandosi sulla moglie Laura Speranza.

E ancora una volta i due sono pronti a raccontare dettagli e curiosità sulla loro storia, questa volta a Domenica In da Mara Venier.