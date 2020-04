Stefano Torrese “Pamela Barretta? La penso”/ Su Roberta e Noel… (Uomini e donne)

Pubblicità

Stefano Torrese è un fiume in piena. A qualche mese dal suo addio a Uomini e donne, un po’ forzato se vogliamo, il cavaliere torna a parlare delle due donne a cominciare proprio da Pamela Barretta, la dama con la quale aveva lasciato il programma pronto a costruire qualcosa di importante. Proprio il giorno del loro ritorno in trasmissione, con tanto di anello di fidanzamento, Pamela ha mandato tutto all’aria per via della gelosia e per alcune rivelazioni servite da Roberta di Padua sul piatto d’argento della vendetta, e poi? Tutto finito per loro fino a quando Pamela Barretta non ha trovato l’amore con Enzo Capo (con il quale c’è stata poi una crisi rientrata, almeno sembra) mentre Stefano Torrese oggi torna a parlare di lei in un’intervista a Meteoweek.com ha rivelato: “Io ci penso sì! Ovviamente prima di un eventuale riavvicinamento tra me e Pamela occorrerebbe instaurare un dialogo. Sono stato attaccato, me ne ha dette di tutti i colori. Ripartirei da lì”.

STEFANO TORRESE PRONTO A RISENTIRE PAMELA BARRETTA?

I due in queste settimane si sono solo presi a colpi di frecciatine sui social ma poi lo stesso Stefano Torrese ammette di averla sentita il mese scorso, magari proprio complice la crisi tra lei e Enzo Capo, ma niente è cambiato visto che le discussioni sono rimaste lì e lui non ha mai avuto modo di spiegarsi. Ma l’intervista di Stefano Torrese parla anche di Roberta di Padua e di come lui si sia precluso la possibilità di conoscerla per amore di Pamela Barretta ammettendo di essere un po’ pentitio di questo: “No, sceglierei ancora di ballare con Pamela ma non mi precluderei la possibilità di conoscere Roberta solo perché Pamela me lo stava imponendo in quel momento. Ero consapevole ci fossero delle cose che non andavano con Pamela. Quel giorno ho detto a Tina e Gianni: “Non vorrei avere poi il rimpianto di non conoscere Roberta. Infatti poi me ne sono pentito…”. I due a quanto pare si stanno sentendo ancora ma non c’è alcun sviluppo all’orizzonte. E Noel? “Mi ha contattato dopo essermi lasciato con Pamela, lei aveva appena rotto con Alessandro eravamo abbastanza provati tutti e due. Ci siamo trovati a vivere un periodo molto simile e ci siamo trovati..”. Lo rivedremo presto a Uomini e donne quindi per corteggiare Roberta di Padua?



