Roberta Di Padua/ “La verità fa male, ma io non mollo” (Uomini e Donne)

Roberta Di Padua si lascia andare ad uno sfogo su Instagram dopo la messa in onda della puntata del trono over di Uomini e Donne in cui ha avuto un durissimo scontro con Armando Incarnato. La dama ha accusato il cavaliere di aver preso in giro lei e tutto il pubblico non raccontando la vera natura del suo legame con Veronica Ursida. “Permetti – ha detto Roberta in puntata – che io mi trattengo se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. “Sei finta. Sei bella quanto vuoi, ma sei finta. Devi stare chilometri lontana da me”, ha replicato Armando sostenendo di essere sempre stato chiaro e di non aver preso in giro nessuno. Roberta, però, è stata difesa da Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno definita una persona vera e sincera. Giudizio che condivide anche il pubblico che, sui social, sta appoggiando totalmente la dama.

ROBERTA DI PADUA, MESSAGGIO AD ARMANDO INCARNATO DOPO UOMINI E DONNE: “NON MOLLO”

I fans del trono over stanno inondando di messaffi d’affetto e di sostegno Roberta Di Padua esortandola a portare avanti la verità e attaccando l’atteggiamento di Armando Incarnato. “Non mollare, siamo con te”, “sii sempre te stessa e non sbaglierai mai”, “meriti la felicità”, “ascolta solo quello che ti dice il cuore”, “lascia perdere Armando, meriti molto di più”, scrivono i fans sotto il suo ultimo post. Roberta, dopo aver ringraziato tutti attraverso una storia, sotto la foto in cui appare in lacrime dopo la discussione con Armando, ha scritto: “Le lacrime sono uno sfogo. Piangere significa accettare le nostre emozioni e liberarle… Testa alta, schiena dritta e il cuore in mano. Non mollo! Non mollo di un millimetro!”. Come reagirà Armando Incarnato? Verrano fuori nuovi retroscena?





