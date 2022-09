Stefano, zio di Ilary Blasi, lancia una frecciata a Totti?/ “Essere onesti e non furbi. Questi siamo noi!”

Stefano, zio di Ilary Blasi, contro Totti: il lungo post social

Dopo l’intervista al Corriere della Sera rilasciata da Francesco Totti, Stefano, zio di Ilary Blasi, sembra aver lanciato una frecciata all’ex capitano. Il post sui social ritrae tutta la famiglia, con anche la conduttrice e le due sorelle Silvia e Melory, abbracciati e vicini gli uni agli altri: “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato.”

Sean Brocca, ex di Ilary Blasi "Si è sposata con Totti per convenienza? Mai detto"/ Smentisce post di Corona

E ancora: “Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene”. Lo zio di Ilary Blasi conclude: “Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!“.

Francesco Totti e Ilary Blasi "era già crisi profonda"/ Spunta il video a 3 con Noemi Bocchi

Ilary Blasi e Totti, in arrivo un comunicato congiunto che mette pace?

Le ultime novità sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono incoraggianti. Secondo l’indiscrezione de Il Messaggero, i due sarebbero pronti a seppellire l’ascia da guerra, evitando dichiarazioni pubbliche e cercando un accordo pacifico per i propri figli.

A quanto pare, la conduttrice e il capitano sarebbero pronti a pubblicare un comunicato congiunto per mettere un punto pacifico alla questione. Dunque, le parole di Totti non sarebbero un preludio ad una battaglia legale infinita e questo probabilmente in tutela dei propri figli. Intanto c’è chi attende la replica di Ilary Blasi a Verissimo, ma sembra che l’ex letterina abbia optato per la via del silenzio e, dunque, è sempre più lontana l’ipotesi che rilasci l’intervista all’amica Silvia Toffanin. Il resto si vedrà con il tempo.

Fabrizio Corona, l'avvocato "Totti e Ilary Blasi lo denunceranno"/ "Ma lui ha prove…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA