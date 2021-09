Stella Bossari va a convivere col fidanzato/ “Nuovo inizio”, mamma Filippa Lagerback…

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback ormai è una donna ed in queste ore ha deciso di lasciare la sua casa per andare a convivere con il fidanzato Riccardo. Un passo importante, che arriva a pochi mesi dal compimento della maggiore età. Lo scorso luglio, infatti, Stella ha spento le sue prime 18 candeline ma a quanto pare è molto più matura dell’età che ha ed i suoi genitori sono così fieri di lei al punto da lasciarla andare verso la sua nuova vita.

Proprio la mamma Filippa Lagerback è diventata indipendente dalla stessa età della figlia ed ha voluto esprimere tutta la sua felicità per questo importante momento attraverso un post su Instagram in cui ha scritto: “A 18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università. Se avessi saputo di stare via 30 anni (trenta! questo settembre l’anniversario!) forse avrei preso almeno due…o di piu’, come te cuore mio”. Quindi ha augurato buona fortuna alla giovane coppia di fidanzati, immortalando la loro nuova casa, ancora spoglia e con la presenza delle sole valigie da disfare. Nello scatto c’è anche l’adorato cane Whisky che però ha fatto ritorno in casa Bossari.

Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback va a convivere col fidanzato

Dopo aver conseguito il diploma alla Scuola Europea di Varese, per Stella Bossari inizia da oggi un nuovo importante capitolo della sua vita insieme al fidanzato Riccardo. I due hanno deciso di andare a convivere ed hanno preso una casa a Milano. Ad aiutarla ad arredare il nuovo appartamento non potranno mancare i suoi genitori, Daniele e Filippa, orgogliosi di lei e della scelta compiuta. Nonostante la commozione nel vedere la loro figlia ormai 18enne lasciare il “nido”, entrambi hanno espresso la loro grande felicità per la sua scelta.

Nel frattempo anche Stella ha voluto postare sulla sua pagina social un post insieme al fidanzato Riccardo, circondati da scatoloni ma al settimo cielo, oltre ad una foto super romantica della loro prima cena nella nuova casa: “Un nuovo inizio! Prima sera nella casa nuova: cenetta sul pavimento, candele, musica e amore”, ha scritto la giovane, inaugurando ufficialmente la nuova splendente pagina della sua vita.

