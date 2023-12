Stella Cardone critica Anna Pettinelli dopo Amici 23: “Mi ha ferita”/ “Avrebbe dovuto indirizzarmi, invece…”

Stella Cardone dopo Amici 23: la critica alla sua coach Anna Pettinelli dopo l’eliminazione

Qualche settimana fa, Stella Cardone abbandonava definitivamente la scuola di Amici 23. Dopo alcune lamentele della sua coach Anna Pettinelli, non contenta del suo rendimento nella scuola, Stella è finita in sfida ed è stata battuta. Giorni dopo l’addio al talent, la giovane cantante, in un’intervista rilasciata a SuperguiidaTv, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua avventura, commentando in primis l’atteggiamento avuto da Pettinelli nei suoi riguardi.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 17 dicembre: Ayle e Matthew in sfida? Il rischio

“Anna Pettinelli mi aveva anticipato la sua possibile decisione. Sicuramente non mi aspettavo di finire in sfida.” ha spiegato Stella Cardone. Poi ha aggiunto: “Mi ha ferito la critica fatta prima dell’eliminazione da Anna Pettinelli. Oltre ad essere l’insegnante e un punto di riferimento avrebbe dovuto indirizzarmi dentro la scuola. Mi sono sentita dire invece che ero trasparente e questo non mi ha fatto piacere.”

Amici 22, Cricca: fuori il nuovo singolo, "Sbagliato"/ É rottura con Isobel Fetiye Kinnear?

Amici 23, Stella Cardone svela: “È stato molto difficile gestire l’emozione”

Stella non nega dunque che essere stata definita così duramente da Anna Pettinelli sia stato duro da affrontare. Lei stessa però ammette si aver avuto dei problemi ad Amici 23: “È stato molto difficile gestire l’emozione perché ho vissuto esperienze diverse e importanti. – ha spiegato – In alcuni momenti non è andata bene perché non ho saputo controllare bene le emozioni e sarei dovuta essere più razionale. Il confronto con il pubblico e la giuria mi ha portato a mettermi in discussione e ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita insicura.”

Amici 23 batte Amici 22: Holden e Mida superano Angelina Mango e Wax/ Le classifiche Spotify

Di momenti belli, di gioia ma anche di serenità nella casetta di Amici 2023 per Stella non sono però mancati. La cantante ha infatti svelato: “Un momento in cui ho provato grande soddisfazione è stato quando ho vinto la gara di interpretazione con Fiorella Mannoia. Poi è stato emozionante registrare il mio primo singolo. Per quanto riguarda la routine quotidiana, il momento più bello era quando scoccata la mezzanotte dovevamo andare tutti in camera e ci riunivamo io, Sofia, Sara e Marisol e facevamo il bilancio di com’era andata la giornata.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA