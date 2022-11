Stella, chi è la moglie di Maurizio Vandelli/ “Era la mia manager, poi nacque l’amore”

Stella è la moglie di Maurizio Vandelli, storico frontman degli equipe 84 si tratta di un cantante nato a Modena il 30 marzo del 1944 e che ha calcato la scena musicale a partire dagli anni sessanta infatti si narra che fosse anche amico dei Rolling Stones e dei Beatles.

Stella, chi è la moglie di Maurizio Vandelli: dal lavoro all’amore

Ma se il personaggio di Maurizio Vandelli è ormai molto noto, cosa sappiamo di sua moglie? In realtà il cantante è molto abbottonato e non concede facilmente dei particolari che riguardano la propria vita privata appunto sappiamo comunque che la moglie la conosceva già da molto tempo e infatti era la sua manager. Una coppia d’affari ma anche nella vita privata poiché il loro amore non ha lasciato tregua e dopo moltissimi anni di relazione i due sono convolati a nozze. Nel 1998 hanno avuto un figlio di nome Andrea che vive in Brianza con loro, per la precisione a Brugherio.

Stella, chi è la moglie di Maurizio Vandelli: curiosità e aneddoti raccontati a Oggi è un altro giorno

Maurizio Vandelli è così geloso e abbottonato rispetto alla propria vita privata che ha nascosto persino il cognome della moglie Stella. Quindi di lei non si sa molto ma sicuramente sarà stata presente durante tutti gli aneddoti che hanno costellato i successi del cantante.

Infatti sono tantissime le curiosità che lo riguardano ad esempio, come egli stesso ha raccontato a “Oggi è un altro giorno”, quando negli anni 60 ha raccontato della gaffe fatta in presenza di John Lennon e Yoko Ono: “Mi son trovato in un capannone degli amici di John Lennon, c’era una jam session, ognuno si era messo a suonare, io mi son messo a suonare e ad un certo punto sento uno che faceva strani suoni gutturali, era una donna, e girandomi verso sinistra ho detto, chi è questa ** che rompe le scatole? John Lennon mi ha risposto, è mia moglie. Io mi volevo suicidare, una delle gaffe più belle della mia vita. All’epoca ero impallidito. Lì non sono stato un principe ma un’altra parola…” ha rivelato.

Di sicuro la moglie di Maurizio Vandelli è altrettanto innamorata e non vive con sofferenza dietro alle quinte.











